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今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、「AQUOS sense4 lite」が15週ぶり首位獲得、OPPO「Find X3 Pro」が初TOP10入り　2021/7/24

実売データ

2021/07/24 17:30

　「BCNランキング」2021年7月12日から18日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

　2021年7月12日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングTOP10は、シャープAQUOS sense4 lite」が15週ぶりに首位を獲得。先週1位のXiaomi「Mi 11 Lite 5G」は2位に後退した。

　OPPOが7月16日に発売した新機種「Find X3 Pro」は10位にランクイン。10万円を超える高価格モデルながら初めてTOP10入りを果たした。

1位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
2位　Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
3位　Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
4位　A73（OPPO）
5位　Reno5 A（OPPO）
6位　Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
7位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
8位　A73(Rakuten mobile)（OPPO）
9位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
10位 Find X3 Pro（OPPO）
 
AQUOS sense4 lite


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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