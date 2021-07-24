今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、「AQUOS sense4 lite」が15週ぶり首位獲得、OPPO「Find X3 Pro」が初TOP10入り 2021/7/24
「BCNランキング」2021年7月12日から18日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年7月12日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングTOP10は、シャープ「AQUOS sense4 lite」が15週ぶりに首位を獲得。先週1位のXiaomi「Mi 11 Lite 5G」は2位に後退した。
OPPOが7月16日に発売した新機種「Find X3 Pro」は10位にランクイン。10万円を超える高価格モデルながら初めてTOP10入りを果たした。
1位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
2位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
3位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
4位 A73（OPPO）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
7位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
8位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
9位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
10位 Find X3 Pro（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年7月12日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングTOP10は、シャープ「AQUOS sense4 lite」が15週ぶりに首位を獲得。先週1位のXiaomi「Mi 11 Lite 5G」は2位に後退した。
OPPOが7月16日に発売した新機種「Find X3 Pro」は10位にランクイン。10万円を超える高価格モデルながら初めてTOP10入りを果たした。
1位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
2位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
3位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
4位 A73（OPPO）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
7位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
8位 A73(Rakuten mobile)（OPPO）
9位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
10位 Find X3 Pro（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。