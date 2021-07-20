今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールとエレコムが人気　2021/7/20

「BCNランキング」2021年7月5日から11日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
3位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
4位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
5位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
6位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
7位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）
8位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
9位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
10位 Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
3位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
4位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
5位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
6位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
7位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）
8位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
9位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
10位 Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。