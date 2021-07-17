今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミ「Mi 11 Lite 5G」が2週連続首位　2021/7/17

実売データ

2021/07/17 17:30

　「BCNランキング」2021年7月5日から11日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Mi 11 Lite 5GXiaomi
2位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
3位　Reno5 A（OPPO
4位　Reno A 64GB（OPPO）
5位　A73（OPPO）
6位　Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
7位　A73(Rakuten mobile)（OPPO）
8位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
9位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
10位 Reno3 A(Rakuten mobile)（OPPO）
 
Mi 11 Lite 5G


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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