直近1週間で1位と2位を獲得したメーカーは!?ドライブレコーダーTOP10　2021/7/15

実売データ

2021/07/15 07:30

　「BCNランキング」2021年7月5日から11日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック

2位　ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）

3位　ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド

4位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR740（JVCケンウッド

5位　ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア

6位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）

7位　ドライブレコーダー
ZDR025（コムテック）

8位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド）

9位　ドライブレコーダー
ZDR-015（コムテック）

10位 MOVIO MDVR206HDREAR
ナガオカトレーディング
 
ZDR016（コムテック）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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