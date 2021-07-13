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自宅で迫力のサウンドが楽しめるホームシアターシステム、今売れてる製品TOP10　2021/7/13

実売データ

2021/07/13 07:30

　「BCNランキング」2021年6月28日から7月4日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

2位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

3位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

4位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

5位　JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル

6位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ

7位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）

8位　Bose TV Speaker
（BOSE）

9位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

10位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
 
HT-G700


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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