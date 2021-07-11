今売れてるスマートフォンTOP10、シャオミ「Mi 11 Lite 5G」がアップルのTOP3独占崩す 2021/7/11
「BCNランキング」2021年6月28日から7月4日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年6月28日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングTOP10は、Xiaomi「Mi 11 Lite 5G」が3位を獲得。7月2日発売の新機種で、先週は予約分で16位にランクインしていたが発売週でTOP3入りを果たした。アップル製品以外がTOP3入りするのはiPhone 12シリーズ発売前週の2020年10月12日週以来、37週ぶり。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
4位 iPhone 12 Pro（アップル）
5位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
6位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
7位 AQUOS sense5G（シャープ）
8位 iPhone 12 mini（アップル）
9位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
10位 Pixel 4a (5G)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年6月28日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングTOP10は、Xiaomi「Mi 11 Lite 5G」が3位を獲得。7月2日発売の新機種で、先週は予約分で16位にランクインしていたが発売週でTOP3入りを果たした。アップル製品以外がTOP3入りするのはiPhone 12シリーズ発売前週の2020年10月12日週以来、37週ぶり。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
4位 iPhone 12 Pro（アップル）
5位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
6位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
7位 AQUOS sense5G（シャープ）
8位 iPhone 12 mini（アップル）
9位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
10位 Pixel 4a (5G)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。