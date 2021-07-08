GoPro HERO 9の人気続く デジタルビデオカメラ 2021/7/8
実売データ
2021/07/08 18:00
「BCNランキング」2021年6月28日から7月4日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
4位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
5位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
6位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
8位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
9位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
10位 Insta360 ONE X2
（Shenzhen Arashi Vision）
10位 デジタル4Kビデオカメラ ピュアホワイト
HC-VX992M-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
4位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
5位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
6位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
8位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
9位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
10位 Insta360 ONE X2
（Shenzhen Arashi Vision）
10位 デジタル4Kビデオカメラ ピュアホワイト
HC-VX992M-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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