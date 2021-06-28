今売れてるワイヤレスマウスTOP10、トラックボール式マウスが首位獲得　2021/6/28

「BCNランキング」2021年6月14日から20日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
3位 Wireless Mouse M185 スイフトグレー
M185SG（ロジクール）
4位 Wireless Mouse M546 ダークナイト
M546BD（ロジクール）
5位 PRO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G-PPD-002WLr（ロジクール）
6位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
7位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）
8位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
9位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
10位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン ブラック
BSMBW100BK（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
3位 Wireless Mouse M185 スイフトグレー
M185SG（ロジクール）
4位 Wireless Mouse M546 ダークナイト
M546BD（ロジクール）
5位 PRO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G-PPD-002WLr（ロジクール）
6位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
7位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）
8位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
9位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
10位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン ブラック
BSMBW100BK（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。