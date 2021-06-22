今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニー「HT-X8500」が連続首位 2021/6/22
実売データ
2021/06/22 12:00
「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 Bose TV Speaker
（BOSE）
4位 JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
5位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
6位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
7位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
8位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
9位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
10位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 Bose TV Speaker
（BOSE）
4位 JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
5位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
6位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
7位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
8位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
9位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
10位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。