今売れてるスマートフォンTOP10、OPPOの新機種がTOP5入り　2021/6/20

「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年6月7日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、OPPO「Reno5 A」が5位にランクインした。6月発売の新機種でTOP10入りは初めて。10位のアップル「iPhone 12 Pro Max」は4週ぶりのTOP10返り咲き。前週は12位だった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 AQUOS sense5G（シャープ）
7位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
8位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
9位 A73（OPPO）
10位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年6月7日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、OPPO「Reno5 A」が5位にランクインした。6月発売の新機種でTOP10入りは初めて。10位のアップル「iPhone 12 Pro Max」は4週ぶりのTOP10返り咲き。前週は12位だった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 Reno5 A（OPPO）
6位 AQUOS sense5G（シャープ）
7位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
8位 Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
9位 A73（OPPO）
10位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。