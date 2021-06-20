4Kチューナー搭載テレビ、今売れてるのはシャープ「AQUOS 4K」 売れ筋TOP10　2021/6/20

実売データ

2021/06/20 09:00

　「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K 4T-C40CL1（シャープ

2位　VIERA TH-43HX850（パナソニック

3位　AQUOS 4K 4T-C50CN1（シャープ）

4位　VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）

5位　BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー

6位　BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）

7位　BRAVIA KJ-43X8500H （ソニー）

8位　VIERA TH-49HX850（パナソニック）

9位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）

10位 AQUOS 4K 4T-C60CN1（シャープ）
 
AQUOS 4K 4T-C40CL1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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