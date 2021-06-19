今売れてるデスクトップTOP10、NEC・アップル・富士通が首位争い　2021/6/19

実売データ

2021/06/19 17:30

　「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/BAW（NEC

2位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル

3位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

4位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン

5位　LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC

6位　IdeaCentre AIO350i
F0EU00FRJP（レノボ・ジャパン）

7位　iMac Apple M1 ブルー
MJV93J/A（アップル）

8位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）

9位　iMac Apple M1 ブルー
MGPL3J/A（アップル）

10位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）
 
A2335/BAW


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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