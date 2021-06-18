今売れてるデジタルビデオカメラTOP10 手ブレ補正で日々の記録を鮮明に 2021/6/18
実売データ
2021/06/18 12:30
「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470（W）（ソニー）
4位 Handycam ブラック
HDR-CX470（B）（ソニー）
5位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
6位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
7位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
8位 Everio ホワイト
GZ-F270-W（JVCケンウッド）
9位 DJI Pocket 2
（DJI）
10位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470（W）（ソニー）
4位 Handycam ブラック
HDR-CX470（B）（ソニー）
5位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
6位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
7位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
8位 Everio ホワイト
GZ-F270-W（JVCケンウッド）
9位 DJI Pocket 2
（DJI）
10位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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