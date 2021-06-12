今売れてるデスクトップPCランキング、富士通とNECがアップルを逆転　2021/6/12

実売データ

2021/06/12 17:30

　「BCNランキング」2021年5月31日から6月6日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

2位　LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/BAW（NEC

3位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル

4位　LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC

5位　iMac Apple M1 ブルー
MGPL3J/A（アップル）

6位　iMac Apple M1 ブルー
MJV93J/A（アップル）

7位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）

7位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン

7位　IdeaCentre AIO350i
F0EU00FRJP（レノボ・ジャパン）

10位 LAVIE A27 ファインブラック
A2797/BAB（NEC）
 
FMVF90E2B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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