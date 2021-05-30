今売れてるスマートフォンTOP10、iPhoneのTOP4独占続く　2021/5/30

「BCNランキング」2021年5月17日から23日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
6位 Galaxy A21（SAMSUNG）
7位 AQUOS sense5G（シャープ）
8位 P30 lite（Huawei Technologies）
9位 iPhone 11（アップル）
10位 AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
6位 Galaxy A21（SAMSUNG）
7位 AQUOS sense5G（シャープ）
8位 P30 lite（Huawei Technologies）
9位 iPhone 11（アップル）
10位 AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。