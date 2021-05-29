エレコムが強い！今売れてるPCカメラ（USB接続）トップ10 2021/5/29
実売データ
2021/05/29 12:00
「BCNランキング」2021年5月17日から23日の日次集計データによると、PCカメラ（USB接続）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
UCAM-C310FBBK（エレコム）
2位 HD Webcam C270n
C270n（ロジクール）
3位 HD Webcam C505
C505（ロジクール）
4位 HD Pro Webcam C920n
C920n（ロジクール）
5位 高画質HD対応200万画素Webカメラ
UCAM-C520FBBK（エレコム）
6位 高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
UCAM-C750FBBK（エレコム）
7位 C922n Pro Stream Webcam
C922n（ロジクール）
8位 BSW500MBK
（バッファロー）
9位 StreamCam C980 グラファイト コントラスト
C980GR（ロジクール）
10位 マイク内蔵200万画素Webカメラ フルHD1080p対応モデル
BSW300MBK（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
UCAM-C310FBBK（エレコム）
2位 HD Webcam C270n
C270n（ロジクール）
3位 HD Webcam C505
C505（ロジクール）
4位 HD Pro Webcam C920n
C920n（ロジクール）
5位 高画質HD対応200万画素Webカメラ
UCAM-C520FBBK（エレコム）
6位 高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
UCAM-C750FBBK（エレコム）
7位 C922n Pro Stream Webcam
C922n（ロジクール）
8位 BSW500MBK
（バッファロー）
9位 StreamCam C980 グラファイト コントラスト
C980GR（ロジクール）
10位 マイク内蔵200万画素Webカメラ フルHD1080p対応モデル
BSW300MBK（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。