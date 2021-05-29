エレコムが強い！今売れてるPCカメラ（USB接続）トップ10　2021/5/29

実売データ

2021/05/29 12:00

　「BCNランキング」2021年5月17日から23日の日次集計データによると、PCカメラ（USB接続）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
UCAM-C310FBBK（エレコム

2位　HD Webcam C270n
C270n（ロジクール

3位　HD Webcam C505
C505（ロジクール）

4位　HD Pro Webcam C920n
C920n（ロジクール）

5位　高画質HD対応200万画素Webカメラ
UCAM-C520FBBK（エレコム）

6位　高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
UCAM-C750FBBK（エレコム）

7位　C922n Pro Stream Webcam
C922n（ロジクール）

8位　BSW500MBK
バッファロー

9位　StreamCam C980 グラファイト コントラスト
C980GR（ロジクール）

10位 マイク内蔵200万画素Webカメラ フルHD1080p対応モデル
BSW300MBK（バッファロー）
 
エレコム「UCAM-C310FBBK」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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