今売れてるホームシアターシステムTOP10、ヤマハの新製品が8位にランクイン 2021/5/25
実売データ
2021/05/25 12:00
「BCNランキング」2021年5月10日から16日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
2位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
3位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
4位 Bose TV Speaker
（BOSE）
5位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
6位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
7位 JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
8位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
8位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
10位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
2位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
3位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
4位 Bose TV Speaker
（BOSE）
5位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
6位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
7位 JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
8位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
8位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
10位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。