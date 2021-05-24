今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、エレコムが初のTOP3入り 2021/5/24
実売データ
2021/05/24 12:00
「BCNランキング」2021年5月10日から16日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年5月10日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、エレコム「完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック」が先週9位から6ランクアップして3位に浮上した。同社製品がTOP3入りするのは初めて。色違いの「完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト」も5位にランクインしており、TOP5に2製品が入った。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
5位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
6位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
7位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
8位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
9位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年5月10日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、エレコム「完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック」が先週9位から6ランクアップして3位に浮上した。同社製品がTOP3入りするのは初めて。色違いの「完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト」も5位にランクインしており、TOP5に2製品が入った。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
5位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
6位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
7位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
8位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
9位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。