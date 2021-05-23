今売れてるスマートフォンTOP10、iPhone SEがiPhone 12を再逆転 2021/5/23
「BCNランキング」2021年5月10日から16日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 AQUOS sense5G（シャープ）
6位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
7位 Galaxy A21（SAMSUNG）
8位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
9位 Reno3 A（OPPO）
10位 BASIO4（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 AQUOS sense5G（シャープ）
6位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
7位 Galaxy A21（SAMSUNG）
8位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
9位 Reno3 A（OPPO）
10位 BASIO4（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。