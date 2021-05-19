今売れてるミラーレス一眼TOP10、キヤノンがソニーを追う　2021/5/19

実売データ

2021/05/19 12:30

　「BCNランキング」2021年5月3日から9日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー

2位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン

3位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）

4位　α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）

5位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）

6位　α6400 パワーズームレンズキット ブラック
ILCE-6400L(B)（ソニー）

7位　α7 III ボディ
ILCE-7M3（ソニー）

8位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

9位　FUJIFILM X-A5 レンズキット シルバー
F X-A5LK-S（富士フイルム

10位 α7 III ズームレンズキット
ILCE-7M3K（ソニー）
 
EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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