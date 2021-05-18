今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、バッファロー製品が首位　2021/5/18

実売データ

2021/05/18 07:30

　「BCNランキング」2021年5月3日から9日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

2位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール

3位　Wireless Keyboard K270
K270（ロジクール）

4位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

5位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム

6位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

7位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

8位　無線フルキーボード ブラック
TK-FDM106TBK（エレコム）

9位　K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
K375s（ロジクール）

10位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
 
無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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