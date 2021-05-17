今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、AirPodsの独走続く 2021/5/17
実売データ
2021/05/17 12:00
「BCNランキング」2021年5月3日から9日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
5位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
7位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
8位 JBL CLUB PRO＋ TWS
JBLCLUBPROPTWSBLK（ハーマンインターナショナル）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
5位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
7位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
8位 JBL CLUB PRO＋ TWS
JBLCLUBPROPTWSBLK（ハーマンインターナショナル）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。