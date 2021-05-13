MacBook Airより人気なノートPCは？ 今売れているノートPC TOP10　2021/5/13

実売データ

2021/05/13 12:00

　「BCNランキング」2021年5月3日から9日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

2位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

3位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

4位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）

6位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN73J/A（アップル）

8位　FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト
FMVA53E3W（富士通

9位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）

10位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
 
アップルのMacBook Air（MGN63J/A）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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