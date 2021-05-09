1月～3月に売れた4Kチューナー搭載テレビTOP10、55型BRAVIAと40型AQUOSが首位争い　2021/5/9

実売データ

2021/05/09 12:00

　「BCNランキング」2021年1月1日から3月31日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー
2位　AQUOS 4K 4T-C40CL1（シャープ
3位　BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
4位　AQUOS 4K 4T-C50CN1（シャープ）
5位　BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
6位　VIERA TH-43HX850（パナソニック
7位　VIERA TH-49HX850（パナソニック）
8位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
9位　AQUOS 4K 4T-C50CL1（シャープ）
10位 REGZA 43M540X（東芝
 
KJ-55X9500H


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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