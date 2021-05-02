今売れてるスマートフォンTOP10、iPhoneがTOP4を再び独占　2021/5/2

実売データ

2021/05/02 12:00

　「BCNランキング」2021年4月19日から25日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE（アップル
2位　iPhone 12（アップル）
3位　iPhone 12 Pro（アップル）
4位　iPhone 12 mini（アップル）
5位　Galaxy A21（SAMSUNG
6位　AQUOS sense5Gシャープ
7位　Reno3 A（OPPO
8位　BASIO4（京セラ
9位　AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
10位 AQUOS sense4（シャープ）
 
iPhone SE


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 