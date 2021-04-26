今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「JBL CLUB PRO+ TWS」がTOP5に返り咲き 2021/4/26
実売データ
2021/04/26 12:00
「BCNランキング」2021年4月12日から18日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
5位 JBL CLUB PRO+ TWS
JBLCLUBPROPTWSBLK（ハーマンインターナショナル）
6位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
5位 JBL CLUB PRO+ TWS
JBLCLUBPROPTWSBLK（ハーマンインターナショナル）
6位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。