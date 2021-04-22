NECがAppleを抜きトップに返り咲き、今売れてるノートPC　2021/4/22

実売データ

2021/04/22 12:30

　「BCNランキング」2021年4月12日から18日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。4月5日から11日の日次集計データで1位だったAppleを、NECが再び抜き返してトップになった。

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

2位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

3位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

4位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

5位　FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト
FMVA53E3W（富士通

6位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）

7位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）

8位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

9位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）

10位 LAVIE N15 カームレッド
N1565/AAR（NEC）
 
NECのLAVIE N15 ネイビーブルー（N1565/AAL）



＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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