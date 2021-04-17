  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミ「Redmi 9T 4GB+64GB」が首位返り咲き　2021/4/17

今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミ「Redmi 9T 4GB+64GB」が首位返り咲き　2021/4/17

実売データ

2021/04/17 17:30

　「BCNランキング」2021年4月5日から11日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi
2位　A73（OPPO
3位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
4位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
5位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
6位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
7位　Reno3 A（OPPO）
8位　Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
9位　Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ
10位 A5 2020（OPPO）
 
Redmi 9T 4GB+64GB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 