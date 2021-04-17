今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミ「Redmi 9T 4GB+64GB」が首位返り咲き 2021/4/17
「BCNランキング」2021年4月5日から11日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
2位 A73（OPPO）
3位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
4位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
5位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
6位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
9位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
10位 A5 2020（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi 9T 4GB+64GB（Xiaomi）
2位 A73（OPPO）
3位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
4位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
5位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
6位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
9位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
10位 A5 2020（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。