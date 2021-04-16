サブスクでお買い得の「GoPro HERO9」が人気!! デジタルビデオカメラTOP10 2021/4/16
実売データ
2021/04/16 18:00
「BCNランキング」2021年4月5日から11日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
6位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
8位 DJI Pocket 2
（DJI）
9位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
10位 デジタル4Kビデオカメラ ピュアホワイト
HC-VX2M-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
6位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
8位 DJI Pocket 2
（DJI）
9位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
10位 デジタル4Kビデオカメラ ピュアホワイト
HC-VX2M-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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