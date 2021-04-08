バックカメラの義務化なるか　今売れているドライブレコーダーTOP10　2021/4/8

国土交通省が自動車後方にバックカメラの設置を義務付けようと検討しているドライブレコーダー。「BCNランキング」2021年3月29日から4月4日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ドライブレコーダー
ZDR025（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド）
3位 ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）
4位 前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー
DRV-MR745（JVCケンウッド）
4位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）
6位 ドライブレコーダー
ZDR026（コムテック）
7位 ドライブレコーダー
DRV-830（JVCケンウッド）
8位 ドライブレコーダー
HDR103（コムテック）
9位 ドライブレコーダー
HDR203G（コムテック）
10位 ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ドライブレコーダー
ZDR025（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド）
3位 ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）
4位 前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー
DRV-MR745（JVCケンウッド）
4位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）
6位 ドライブレコーダー
ZDR026（コムテック）
7位 ドライブレコーダー
DRV-830（JVCケンウッド）
8位 ドライブレコーダー
HDR103（コムテック）
9位 ドライブレコーダー
HDR203G（コムテック）
10位 ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。