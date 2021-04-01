買い替え需要高まる無線LANルーター　売れ筋は？　2021/4/1

「BCNランキング」2021年3月22日から28日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）
2位 Aterm WG2600HS2
PA-WG2600HS2（NEC）
3位 Aterm WG1200HS4
PA-WG1200HS4（NEC）
4位 Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ブラック
WSR-2533DHPL2-BK（バッファロー）
5位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation マットブラック
WSR-5400AX6-MB（バッファロー）
6位 11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター
WRC-2533GST2（エレコム）
7位 Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ホワイト
WSR-2533DHPL2-WH（バッファロー）
8位 Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ブラック
WSR-3200AX4S-BK（バッファロー）
9位 Aterm WG2600HP4
PA-WG2600HP4（NEC）
10位 Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター ブラック
WRC-2533GS2-B（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）
2位 Aterm WG2600HS2
PA-WG2600HS2（NEC）
3位 Aterm WG1200HS4
PA-WG1200HS4（NEC）
4位 Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ブラック
WSR-2533DHPL2-BK（バッファロー）
5位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation マットブラック
WSR-5400AX6-MB（バッファロー）
6位 11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター
WRC-2533GST2（エレコム）
7位 Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ホワイト
WSR-2533DHPL2-WH（バッファロー）
8位 Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ブラック
WSR-3200AX4S-BK（バッファロー）
9位 Aterm WG2600HP4
PA-WG2600HP4（NEC）
10位 Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター ブラック
WRC-2533GS2-B（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。