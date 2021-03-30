今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールのマウスセット品が1位　2021/3/30

「BCNランキング」2021年3月15日から21日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）
2位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
3位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
4位 Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）
5位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
6位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）
7位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
8位 Bluetooth薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FBP101BK（エレコム）
9位 Wireless Keyboard K270
K270（ロジクール）
10位 Silent Wireless Keyboard K295 オフホワイト
K295OW（ロジクール）
10位 Wireless Keyboard K230
K230（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）
2位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
3位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
4位 Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）
5位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
6位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）
7位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
8位 Bluetooth薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FBP101BK（エレコム）
9位 Wireless Keyboard K270
K270（ロジクール）
10位 Silent Wireless Keyboard K295 オフホワイト
K295OW（ロジクール）
10位 Wireless Keyboard K230
K230（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。