今売れてるスマートフォンTOP10、OPPO、サムスン、シャープがアップルを追う　2021/3/28

実売データ

2021/03/28 12:00

　「BCNランキング」2021年3月15日から21日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE（アップル
2位　iPhone 12（アップル）
3位　iPhone 12 Pro（アップル）
4位　iPhone 12 mini（アップル）
5位　Reno3 AOPPO
6位　Galaxy A21（SAMSUNG
7位　AQUOS sense4（シャープ
8位　AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
9位　iPhone 12 Pro Max（アップル）
10位 AQUOS sense5G（シャープ）
10位 BASIO4（京セラ
 
iPhone 12


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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