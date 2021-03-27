巣ごもり需要で売れているのは？　BDレコーダー売れ筋ランキング　2021/3/27

実売データ

2021/03/27 12:00

　「BCNランキング」2021年3月15日から21日の日次集計データによると、BDレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　おうちクラウドDIGA
DMR-2CW100（パナソニック

2位　ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1700（ソニー

3位　AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10CW1（シャープ

4位　AQUOS ブルーレイ
2B-C05CW1（シャープ）

5位　全自動DIGA
DMR-2CX200（パナソニック）

6位　おうちクラウドDIGA
DMR-2CW200（パナソニック）

7位　REGZAブルーレイ
DBR-W1009（東芝

8位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2000（ソニー）

9位　おうちクラウドDIGA
DMR-2CW50（パナソニック）

10位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20BT3（シャープ）
 
パナソニック「おうちクラウドDIGA DMR-2CW100」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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