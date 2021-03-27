巣ごもり需要で売れているのは？ BDレコーダー売れ筋ランキング 2021/3/27
実売データ
2021/03/27 12:00
「BCNランキング」2021年3月15日から21日の日次集計データによると、BDレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 おうちクラウドDIGA
DMR-2CW100（パナソニック）
2位 ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1700（ソニー）
3位 AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10CW1（シャープ）
4位 AQUOS ブルーレイ
2B-C05CW1（シャープ）
5位 全自動DIGA
DMR-2CX200（パナソニック）
6位 おうちクラウドDIGA
DMR-2CW200（パナソニック）
7位 REGZAブルーレイ
DBR-W1009（東芝）
8位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2000（ソニー）
9位 おうちクラウドDIGA
DMR-2CW50（パナソニック）
10位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20BT3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 おうちクラウドDIGA
DMR-2CW100（パナソニック）
2位 ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1700（ソニー）
3位 AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10CW1（シャープ）
4位 AQUOS ブルーレイ
2B-C05CW1（シャープ）
5位 全自動DIGA
DMR-2CX200（パナソニック）
6位 おうちクラウドDIGA
DMR-2CW200（パナソニック）
7位 REGZAブルーレイ
DBR-W1009（東芝）
8位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2000（ソニー）
9位 おうちクラウドDIGA
DMR-2CW50（パナソニック）
10位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20BT3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。