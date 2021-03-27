今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミ「Redmi 9T」が初の首位 2021/3/27
「BCNランキング」2021年3月15日から21日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年3月15日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Xiaomi「Redmi 9T 4GB+64GB」が初めて首位を獲得した。2月5日の発売以来、順調に販売台数を伸ばしており、先週まで首位だったOPPOの「A73」を逆転した。
1位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
2位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
3位 A73（OPPO）
4位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
5位 Reno3 A（OPPO）
6位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
7位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
8位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
9位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
10位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年3月15日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Xiaomi「Redmi 9T 4GB+64GB」が初めて首位を獲得した。2月5日の発売以来、順調に販売台数を伸ばしており、先週まで首位だったOPPOの「A73」を逆転した。
1位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
2位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
3位 A73（OPPO）
4位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
5位 Reno3 A（OPPO）
6位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
7位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
8位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
9位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
10位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。