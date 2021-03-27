今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミ「Redmi 9T」が初の首位　2021/3/27

実売データ

2021/03/27 09:00

　「BCNランキング」2021年3月15日から21日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

　2021年3月15日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Xiaomi「Redmi 9T 4GB+64GB」が初めて首位を獲得した。2月5日の発売以来、順調に販売台数を伸ばしており、先週まで首位だったOPPOの「A73」を逆転した。

1位　Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
2位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
3位　A73（OPPO）
4位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
5位　Reno3 A（OPPO）
6位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
7位　Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
8位　P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies
9位　Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
10位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
 
Redmi 9T 4GB+64GB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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