今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、JVC製品がTOP5入り　2021/3/29

実売データ

2021/03/29 07:30

　「BCNランキング」2021年3月15日から21日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド

5位　CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）

7位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

8位　Jabra Elite 75t Titanium
（GNオーディオジャパン）

9位　QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）

10位　ワイヤレスイヤホン ホワイト
ATH-SQ1TW WH（オーディオテクニカ
 
HA-A10T-B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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