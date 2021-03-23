今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールの静音キーボードが首位　2021/3/23

実売データ

2021/03/23 07:30

　「BCNランキング」2021年3月8日から14日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

3位　Bluetooth薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FBP101BK（エレコム

4位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）

5位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

6位　無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）

7位　Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）

8位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

9位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

10位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
 
Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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