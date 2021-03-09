コードレスで便利なワイヤレスキーボード、今売れてる製品TOP10　2021/3/9

「BCNランキング」2021年2月22日から28日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
2位 Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）
3位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
4位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
5位 Silent Wireless Keyboard K295 オフホワイト
K295OW（ロジクール）
6位 K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
K375s（ロジクール）
7位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
8位 Bluetooth薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FBP101BK（エレコム）
9位 Wireless Keyboard K270
K270（ロジクール）
10位 Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
2位 Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）
3位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
4位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
5位 Silent Wireless Keyboard K295 オフホワイト
K295OW（ロジクール）
6位 K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
K375s（ロジクール）
7位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
8位 Bluetooth薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FBP101BK（エレコム）
9位 Wireless Keyboard K270
K270（ロジクール）
10位 Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。