コードレスで便利なワイヤレスキーボード、今売れてる製品TOP10　2021/3/9

実売データ

2021/03/09 12:00

　「BCNランキング」2021年2月22日から28日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール

2位　Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）

3位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

4位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム

5位　Silent Wireless Keyboard K295 オフホワイト
K295OW（ロジクール）

6位　K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
K375s（ロジクール）

7位　無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）

8位　Bluetooth薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FBP101BK（エレコム）

9位　Wireless Keyboard K270
K270（ロジクール）

10位　Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）
 
MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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