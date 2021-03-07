今売れてるスマートフォンTOP10、OPPO Reno3 AがTOP5入り、Rakuten Handは圏外に 2021/3/7
「BCNランキング」2021年2月22日から28日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年2月22日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、OPPOの「Reno3 A」が5位に浮上。2020年11月2日週以来、16週ぶりにTOP5入りを果たした。一方、4週連続でTOP10入りしていたTinno Mobile Technology「Rakuten Hand」は圏外に沈んだ。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 Reno3 A（OPPO）
6位 AQUOS sense4（シャープ）
7位 BASIO4（京セラ）
8位 Galaxy A21（SAMSUNG）
9位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
10位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年2月22日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、OPPOの「Reno3 A」が5位に浮上。2020年11月2日週以来、16週ぶりにTOP5入りを果たした。一方、4週連続でTOP10入りしていたTinno Mobile Technology「Rakuten Hand」は圏外に沈んだ。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 Reno3 A（OPPO）
6位 AQUOS sense4（シャープ）
7位 BASIO4（京セラ）
8位 Galaxy A21（SAMSUNG）
9位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
10位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。