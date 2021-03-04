家電量販店でも買えるドライブレコーダー、今売れているのTOP10　2021/3/4

「BCNランキング」2021年2月22日から28日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ドライブレコーダー
ZDR025（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）
3位 ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド）
4位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR740（JVCケンウッド）
5位 前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー
DRV-MR745（JVCケンウッド）
6位 ドライブレコーダー
ZDR-015（コムテック）
7位 ドライブレコーダー
DRV-830（JVCケンウッド）
8位 marumie
Q-20P（ユピテル）
9位 ドライブレコーダー
HDR360GW（コムテック）
9位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ドライブレコーダー
ZDR025（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）
3位 ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド）
4位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR740（JVCケンウッド）
5位 前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー
DRV-MR745（JVCケンウッド）
6位 ドライブレコーダー
ZDR-015（コムテック）
7位 ドライブレコーダー
DRV-830（JVCケンウッド）
8位 marumie
Q-20P（ユピテル）
9位 ドライブレコーダー
HDR360GW（コムテック）
9位 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。