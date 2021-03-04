家電量販店でも買えるドライブレコーダー、今売れているのTOP10　2021/3/4

実売データ

2021/03/04 07:30

　「BCNランキング」2021年2月22日から28日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　ドライブレコーダー
ZDR025（コムテック

2位　ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック）

3位　ドライブレコーダー
DRV-340（JVCケンウッド

4位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR740（JVCケンウッド

5位　前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー
DRV-MR745（JVCケンウッド）

6位　ドライブレコーダー
ZDR-015（コムテック）

7位　ドライブレコーダー
DRV-830（JVCケンウッド）

8位　marumie
Q-20P（ユピテル

9位　ドライブレコーダー
HDR360GW（コムテック）

9位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド）
 
コムテックのドライブレコーダー「ZDR025」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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