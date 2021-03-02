今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールとエレコムが首位争い　2021/3/2

実売データ

2021/03/02 12:00

　「BCNランキング」2021年2月15日から21日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール

2位　2.4GHzワイヤレスフルキーボードマウス
TK-FDM063BK（エレコム

3位　Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）

4位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

5位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

6位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

7位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

8位　K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard ＋ Stand combo
K375s（ロジクール）

9位　Bluetooth薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FBP101BK（エレコム）

10位　K370s Multi-Device Bluetooth Keyboard ＋ Stand combo
K370s（ロジクール）
 
Wireless Keyboard K275


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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