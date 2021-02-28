今売れてるスマートフォンTOP10、iPhone SEが13週連続首位　2021/2/28

「BCNランキング」2021年2月15日から21日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
5位 iPhone 12 mini（アップル）
6位 Reno3 A（OPPO）
7位 AQUOS sense4（シャープ）
8位 BASIO4（京セラ）
9位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
10位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
5位 iPhone 12 mini（アップル）
6位 Reno3 A（OPPO）
7位 AQUOS sense4（シャープ）
8位 BASIO4（京セラ）
9位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
10位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。