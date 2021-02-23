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今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、エレコムの薄型コンパクトな製品がTOP3入り　2021/2/23

実売データ

2021/02/23 12:01

　「BCNランキング」2021年2月8日から14日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

 

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　2.4GHzワイヤレスフルキーボードマウス
TK-FDM063BK（エレコム

3位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

4位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

5位　Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）

6位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

7位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

8位　K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard ＋ Stand combo
K375s（ロジクール）

9位　無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）

10位　K370s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
K370s（ロジクール）

10位　Bluetooth薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FBP101BK（エレコム）
 
TK-FDP099TBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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