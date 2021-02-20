今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミの新機種がTOP10入り　2021/2/20

実売データ

2021/02/20 17:30

　「BCNランキング」2021年2月8日から14日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2021年2月8日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Tinno Mobile Technology「Rakuten Hand」が6週連続で首位を獲得した。6位にはXiaomi「Redmi 9T 4GB＋64GB」がランクイン。2月5日発売の新機種で、TOP10入りは初。

1位　Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
2位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
3位　Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）
4位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO
5位　A73（OPPO）
6位　Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
7位　Reno3 A（OPPO）
8位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
10位 A5 2020（OPPO）
 
Redmi 9T 4GB+64GB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

関連記事

外部リンク

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

オススメの記事

 
 