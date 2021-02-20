今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミの新機種がTOP10入り 2021/2/20
「BCNランキング」2021年2月8日から14日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年2月8日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Tinno Mobile Technology「Rakuten Hand」が6週連続で首位を獲得した。6位にはXiaomi「Redmi 9T 4GB＋64GB」がランクイン。2月5日発売の新機種で、TOP10入りは初。
1位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
2位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
3位 Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）
4位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
5位 A73（OPPO）
6位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
10位 A5 2020（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年2月8日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Tinno Mobile Technology「Rakuten Hand」が6週連続で首位を獲得した。6位にはXiaomi「Redmi 9T 4GB＋64GB」がランクイン。2月5日発売の新機種で、TOP10入りは初。
1位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
2位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
3位 Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）
4位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
5位 A73（OPPO）
6位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
10位 A5 2020（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。