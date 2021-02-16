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今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールの静音キーボードが再び首位に　2021/2/16

実売データ

2021/02/16 18:00

　「BCNランキング」2021年2月1日から7日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　2.4GHzワイヤレスフルキーボードマウス
TK-FDM063BK（エレコム

3位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

4位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

5位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

6位　Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）

7位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

8位　K370s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
K370s（ロジクール）

9位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）

10位　無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）
 
Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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