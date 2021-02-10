今売れてるデジタルビデオカメラTOP10、GoProが連続首位、パナとソニーが追う 2021/2/10
実売データ
2021/02/10 12:30
「BCNランキング」2021年1月25日から31日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
4位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
5位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
6位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
7位 GoPro HERO 9 Black バンドル
CHDRB-901-FW（GoPro）
8位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
9位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
10位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
4位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
5位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
6位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
7位 GoPro HERO 9 Black バンドル
CHDRB-901-FW（GoPro）
8位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
9位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
10位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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