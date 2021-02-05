外付けSSD売れ筋ランキングTOP10、1TBのSSDが今売れている！

実売データ

2021/02/05 12:00

　「BCNランキング」2021年1月25日から31日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー

2位　SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）

3位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）

4位　外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム

5位　SSD-PGU3-A 240GB ブラック
SSD-PG240U3-BA（バッファロー）

6位　Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（SanDisk

7位　Extreme Portable SSD 2TB
SDSSDE60-2T00-J25（SanDisk）

8位　Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG

9位　SSD-PGU3-A 960GB ブラック
SSD-PG960U3-BA（バッファロー）

10位　Portable SSD T5 500GB Alluring Blue
MU-PA500B（SAMSUNG）
 
SSD-PG1.0U3-B/NL


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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