今売れているタブレット端末ケースTOP10！ キーボード付きのケースが売れている
実売データ
2021/01/30 09:00
「BCNランキング」2021年1月18日から24日の日次集計データによると、タブレットケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
2位 10.2インチiPad(2019)フラップケース ブラック
TB-A19RWVBK（エレコム）
3位 11インチiPad Pro(第2世代)用Smart Keyboard Folio - 日本語(JIS)
MXNK2J/A（アップル）
4位 PC-TE510KAS/PC-TAB10F01用カバー&保護フィルム ネイビーブルー
PC-AC-AD019C（NEC）
5位 12.9インチiPad Pro(第4世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQU2J/A（アップル）
6位 タブレット汎用ケース ブラック
TB-10SGLBK（エレコム）
7位 iPad Air10.9インチ(第4世代) レザーケース フラップ 2アングル 軽量
TB-A20MPLFBK（エレコム）
8位 Folio Touch Keyboard Case with Trackpad and Smart Connector for iPad Air (4th generation) iK1094BKA（ロジクール）
9位 Tab M10 HD (2nd Gen)用フォリオケースとフィルム(ブラック)
ZG38C03030（レノボ・ジャパン）
10位 11インチiPad Pro用Smart Keyboard Folio - 日本語
MU8G2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/A（アップル）
2位 10.2インチiPad(2019)フラップケース ブラック
TB-A19RWVBK（エレコム）
3位 11インチiPad Pro(第2世代)用Smart Keyboard Folio - 日本語(JIS)
MXNK2J/A（アップル）
4位 PC-TE510KAS/PC-TAB10F01用カバー&保護フィルム ネイビーブルー
PC-AC-AD019C（NEC）
5位 12.9インチiPad Pro(第4世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQU2J/A（アップル）
6位 タブレット汎用ケース ブラック
TB-10SGLBK（エレコム）
7位 iPad Air10.9インチ(第4世代) レザーケース フラップ 2アングル 軽量
TB-A20MPLFBK（エレコム）
8位 Folio Touch Keyboard Case with Trackpad and Smart Connector for iPad Air (4th generation) iK1094BKA（ロジクール）
9位 Tab M10 HD (2nd Gen)用フォリオケースとフィルム(ブラック)
ZG38C03030（レノボ・ジャパン）
10位 11インチiPad Pro用Smart Keyboard Folio - 日本語
MU8G2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。