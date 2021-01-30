今売れているタブレット端末ケースTOP10！　キーボード付きのケースが売れている

実売データ

2021/01/30 09:00

　「BCNランキング」2021年1月18日から24日の日次集計データによると、タブレットケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQT2J/Aアップル

2位　10.2インチiPad(2019)フラップケース ブラック
TB-A19RWVBK（エレコム

3位　11インチiPad Pro(第2世代)用Smart Keyboard Folio - 日本語(JIS)
MXNK2J/A（アップル）

4位　PC-TE510KAS/PC-TAB10F01用カバー&保護フィルム ネイビーブルー
PC-AC-AD019C（NEC

5位　12.9インチiPad Pro(第4世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)
MXQU2J/A（アップル）

6位　タブレット汎用ケース ブラック
TB-10SGLBK（エレコム）

7位　iPad Air10.9インチ(第4世代) レザーケース フラップ 2アングル 軽量
TB-A20MPLFBK（エレコム）

8位　Folio Touch Keyboard Case with Trackpad and Smart Connector for iPad Air (4th generation) iK1094BKA（ロジクール

9位　Tab M10 HD (2nd Gen)用フォリオケースとフィルム(ブラック)
ZG38C03030（レノボ・ジャパン

10位　11インチiPad Pro用Smart Keyboard Folio - 日本語
MU8G2J/A（アップル）
 
MXQT2J/A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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