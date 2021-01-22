デスクトップPC週間売れ筋ランキングTOP10、1位はNEC製

実売データ

2021/01/22 17:30

　「BCNランキング」2021年1月11日から17日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC

2位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC

3位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル

4位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

5位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

6位　Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）

7位　ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）

8位　iMac 3.8GHz Intel Core i7
MXWV2J/A（アップル）

8位　Aspire X
XC-830-A18F（日本エイサー

10位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン
 
LAVIE Home All-in-one　HA370/RAB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

関連記事

外部リンク

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

オススメの記事

 
 