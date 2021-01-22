デスクトップPC週間売れ筋ランキングTOP10、1位はNEC製

「BCNランキング」2021年1月11日から17日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）
2位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）
3位 Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル）
4位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通）
5位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）
6位 Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）
7位 ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）
8位 iMac 3.8GHz Intel Core i7
MXWV2J/A（アップル）
8位 Aspire X
XC-830-A18F（日本エイサー）
10位 IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）
2位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）
3位 Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル）
4位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通）
5位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）
6位 Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）
7位 ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）
8位 iMac 3.8GHz Intel Core i7
MXWV2J/A（アップル）
8位 Aspire X
XC-830-A18F（日本エイサー）
10位 IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。