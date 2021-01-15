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Mac miniより今売れているデスクトップPCは？　デスクトップPC週間売れ筋ランキングTOP10！

実売データ

2021/01/15 17:30

　「BCNランキング」2021年1月4日～10日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC

2位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル

3位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC

4位　Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）

5位　ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R7G1660T512（ASUS

6位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

6位　ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R5G1660S（ASUS）

8位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

9位　ROG Strix GT15 (G15CK)
G15CK-I7G1660S（ASUS）

10位　Aspire X
XC-886-F76V（日本エイサー
 
LAVIE Home All-in-one


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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