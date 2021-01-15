Mac miniより今売れているデスクトップPCは？　デスクトップPC週間売れ筋ランキングTOP10！

「BCNランキング」2021年1月4日～10日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）
2位 Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル）
3位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）
4位 Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）
5位 ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R7G1660T512（ASUS）
6位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）
6位 ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R5G1660S（ASUS）
8位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通）
9位 ROG Strix GT15 (G15CK)
G15CK-I7G1660S（ASUS）
10位 Aspire X
XC-886-F76V（日本エイサー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）
2位 Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル）
3位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）
4位 Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）
5位 ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R7G1660T512（ASUS）
6位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）
6位 ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R5G1660S（ASUS）
8位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通）
9位 ROG Strix GT15 (G15CK)
G15CK-I7G1660S（ASUS）
10位 Aspire X
XC-886-F76V（日本エイサー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。